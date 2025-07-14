В США женщину изнасиловали на пляже при свидетелях
В Нью-Йорке женщину изнасиловали в окружении людей, никто ей не помог
Вечером 4 июля Меласия Харрис пошла на набережную Кони-Айленда (Нью-Йорк), чтобы посмотреть на салют в честь Дня независимости США. Прогулка закончилась изнасилованием, сообщает издание CBS News New York.
По словам пострадавшей, к ней приблизился мужчина неприятной наружности. Женщина пыталась бежать, но споткнулась и упала, насильник сунул свою голову между её ног.
«Я закричала, а все вокруг начали смеяться и снимать меня на видео. Никто не помог. Никто не остановил его», — вспомнила жертва.Меласия была напугана и не смогла отбиться, а когда начала уходить, мужчина последовал за ней. Он схватил женщину, наклонил над кустарником и изнасиловал. Свидетели этого преступления также были.
По информации полиции, 5 июля к ним поступило сообщение об изнасиловании на Кони-Айленде. Началось расследование. Пострадавшая женщина разрешила предать дело огласке, чтобы люди, присутствующие в момент совершения преступления, дали свои показания.
Ранее в Китае трансвестит* переспал с сотнями мужчин, тайно засняв это на камеру. Недавно все ролики выложили в сеть, что привело к распаду семей и многочисленным увольнениям.