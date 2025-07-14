В США женщину изнасиловали на пляже при свидетелях

14 июля 2025, 11:24

В Нью-Йорке женщину изнасиловали в окружении людей, никто ей не помог

Фото: iStock/microgen

Вечером 4 июля Меласия Харрис пошла на набережную Кони-Айленда (Нью-Йорк), чтобы посмотреть на салют в честь Дня независимости США. Прогулка закончилась изнасилованием, сообщает издание CBS News New York.





По словам пострадавшей, к ней приблизился мужчина неприятной наружности. Женщина пыталась бежать, но споткнулась и упала, насильник сунул свою голову между её ног.

«Я закричала, а все вокруг начали смеяться и снимать меня на видео. Никто не помог. Никто не остановил его», — вспомнила жертва.