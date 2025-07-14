В чеченской религиозной школе избивают детей
В Чечне мужчина избил воспитанников религиозной школы палкой
В Чечне мужчина избил учеников религиозной школы палкой. Происходящее сняли на видео, сообщает «Лента.ру».
На кадрах молодой человек бьёт палкой детей по ногам. Одного из мальчиков он бьёт по стопе, наступив ему на колено так, чтобы он не смог вырваться. Около 20 детей спокойно наблюдают за истязаниями своих одноклассников.
Известно, что после публикации видео ситуацию взяли под контроль.
Ранее в Ленинградской области пьяный мужчина открыл стрельбу по детям во дворе. Инцидент произошёл в посёлке Починок. К счастью, никто не пострадал, дети отделались сильным испугом.
Читайте также: