Пытавшийся покончить с собой в СИЗО террорист из «Крокуса» скончался в больнице
Осужденный по уголовному делу о теракте в «Крокусе Сити Холе» покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, 37-летний Юсуфзода Якубджони Давлатхон* предпринял попытку самоубийства ночью в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина». Скорая доставила его в больницу, где он вскоре скончался. Медики несколько часов пытались его реанимировать, но безуспешно. В настоящее время ГУ ФСИН проводит проверку.
В марте уроженцу Таджикистана и десяти другим террористам, напавшим на концертный зал в Красногорске, назначили пожизненное лишениие свободы в колонии строгого режима. Следователи выяснили, что он оплачивал жилье исполнителям, а также перевел деньги одному из них уже после преступления.
