Радио Судного дня передало в эфир загадочные слова, вызвавшие волну тревоги
Легендарная военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вышла в эфир с необычным сообщением. Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник, 14:15 по московскому времени, в радиочастотном пространстве прозвучали две кодовые фразы — «Гот» и «Блудонатр». Сигналы передали одновременно.
Эта радиостанция, созданная в 1970-х годах, обычно транслирует только короткий жужжащий звук. За постоянный гул её прозвали «Жужжалкой». Подобные голосовые передачи случаются редко и привлекают внимание наблюдателей по всему миру.
Ранее стало известно, что УВБ-76 удивила слушателей, передав слово «СССР» в 12:53 по московскому времени.
Читайте также: