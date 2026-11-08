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Ребенка похитили для жертвоприношения, чтобы прекратить череду несчастий в семье

В Индии похитили двухмесячного ребенка для жертвоприношения
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Индии полиция спасла двухмесячного младенца, похищенного для ритуального жертвоприношения. Об этом 8 ноября сообщает The Times of India.



По данным издания, ребенок пропал в ночь на 3 ноября из деревни в штате Уттар-Прадеш. Отец малыша сообщил в полицию, что неизвестный проник в дом и забрал сына, пока семья спала.

Поиски продолжались четыре дня и охватили несколько штатов. Следователи изучили более 1000 записей с камер наблюдения, задействовали системы электронного слежения и опросили местных жителей.

Прорыв произошел после того, как на записи заметили женщину с ребенком у местного моста. Позже водитель автобуса опознал пассажирку.

Эти данные позволили полиции задержать 28-летнюю женщину и ее 22-летнего возлюбленного на автовокзале в Дели. При них находился похищенный младенец. Позже задержали и 55-летнюю соучастницу.

По версии следствия, ребенка похитили ради ритуала. Злоумышленники надеялись с помощью оккультных обрядов найти пропавших родственников и прекратить череду несчастий в своей семье.

Никита Кротов

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