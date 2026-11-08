Ребенка похитили для жертвоприношения, чтобы прекратить череду несчастий в семье

08 ноября 2026, 12:28

В Индии похитили двухмесячного ребенка для жертвоприношения

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Индии полиция спасла двухмесячного младенца, похищенного для ритуального жертвоприношения. Об этом 8 ноября сообщает The Times of India.