Ребенка похитили для жертвоприношения, чтобы прекратить череду несчастий в семье
В Индии полиция спасла двухмесячного младенца, похищенного для ритуального жертвоприношения. Об этом 8 ноября сообщает The Times of India.
По данным издания, ребенок пропал в ночь на 3 ноября из деревни в штате Уттар-Прадеш. Отец малыша сообщил в полицию, что неизвестный проник в дом и забрал сына, пока семья спала.
Поиски продолжались четыре дня и охватили несколько штатов. Следователи изучили более 1000 записей с камер наблюдения, задействовали системы электронного слежения и опросили местных жителей.
Прорыв произошел после того, как на записи заметили женщину с ребенком у местного моста. Позже водитель автобуса опознал пассажирку.
Эти данные позволили полиции задержать 28-летнюю женщину и ее 22-летнего возлюбленного на автовокзале в Дели. При них находился похищенный младенец. Позже задержали и 55-летнюю соучастницу.
По версии следствия, ребенка похитили ради ритуала. Злоумышленники надеялись с помощью оккультных обрядов найти пропавших родственников и прекратить череду несчастий в своей семье.
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