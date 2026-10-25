В Индии официанта зарезали из-за отказа отдать ключи от мотоцикла
В индийском штате Бихар официант погиб после ссоры с коллегами из-за ключей от мотоцикла. Об этом сообщает The Times of India.
Инцидент произошёл в отеле Rajiv Regency в округе Гопалгандж, где сотрудники отмечали день рождения коллеги Рахула Кумара. После вечеринки официант Гаутам потребовал, чтобы 21-летний Аниш Кумар отдал ему ключи от мотоцикла.
Аниш отказался и пояснил, что по правилам отеля ключи необходимо сдавать на стойку регистрации. Перепалка на кухне переросла в драку. Гаутам и Рахул напали на мужчину с ножом и нанесли ему три удара в спину.
Ещё один 18-летний сотрудник попытался вмешаться и тоже получил ранения. Аниша экстренно госпитализировали, но он умер по дороге в больницу Горакхпура. Полиция задержала Гаутама на месте преступления, позже арестовала Рахула и ещё одного фигуранта.
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