Ребенка ранили из пневматического пистолета у Мариинского театра в Петербурге

23 мая 2026, 23:01

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик пострадал в результате выстрела из пневматического пистолета возле Мариинского театра. Об этом сообщает «Фонтанка».





Ребенка доставили в детскую больницу имени Раухфуса, где врачи извлекли пулю из подбородка. Информация о его текущем состоянии не уточняется.



Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными. Днем очевидцы заметили полицейских у Мариинского театра.



По данным СМИ, Следственный комитет проводит проверку. Правоохранители устанавливают детали инцидента и разыскивают стрелявшего. Официальных данных о задержаниях на текущий момент не поступало.



