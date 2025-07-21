В российском городе мужчина выстрелил из пневматического пистолета в маленького ребёнка

21 июля 2025, 22:25

Волгоградец подстрелил из пневматики 11-летнего мальчика

Фото: Istock/Andrey Nikitin

В Волгограде мужчина, осуществив несколько выстрелов из пневматического пистолета, подстрелил маленького ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.