В российском городе мужчина выстрелил из пневматического пистолета в маленького ребёнка
В Волгограде мужчина, осуществив несколько выстрелов из пневматического пистолета, подстрелил маленького ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Инцидент произошёл в Советском районе. Неизвестный мужчина, находясь на балконе собственной квартиры, внезапно устроил стрельбу по территории двора, на котором в тот момент находились дети. В результате стрельбы 11-летний мальчик, который гулял во дворе, получил ранение в спину от выстрела, осуществлённого из пневматического пистолета.
Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали на заявление. Подозреваемого вычислили и задержали. Им оказался 19-летний местный житель. Стрелок полностью признал вину и заявил, что специально стрелял в сторону детей.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Оружие у него изъято.
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