Ребенка с отцом накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте

31 декабря 2025, 18:25

SHOT: 10-летнюю девочку спасли после схода лавины на Красной Поляне

Фото: iStock/yanik88

Россиянина и его 10-летнюю дочь накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.