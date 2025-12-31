Ребенка с отцом накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте
SHOT: 10-летнюю девочку спасли после схода лавины на Красной Поляне
Россиянина и его 10-летнюю дочь накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, все произошло на трассе «Реликтовый лес» при спуске с высоты 1460 метров. Мужчина сумел выбраться самостоятельно, но не смог найти ребенка.
На его крики сбежались другие туристы, которые начали поиски. Через 15 минут девочку откопали из-под снега. После спасения ее поздравили со «вторым днем рождения».
Уточняется, что у пострадавшей есть подозрение на сотрясение мозга, однако КТ не выявила повреждений внутренних органов и конечностей.
