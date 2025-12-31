В Майкопе мужчина погиб при обрушении навеса из-за снега
В Майкопе мужчина погиб при обрушении навеса частного дома, не выдержавшего тяжести снега. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что по той же причине в городе обрушилась крыша магазина бытовой техники, но в этом случае обошлось без пострадавших. Глава республики призвал жителей быть осторожными и своевременно очищать крыши домов и других построек от снега.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из‑за сильного снегопада обрушились крыши двух жилых домов. В результате погибла 22‑летняя девушка. Еще один человек получил травмы, его доставили в центральную районную больницу.
