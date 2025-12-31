Российский школьник едва не лишился глаза из-за фейерверка
В подмосковном Дмитрове подросток пострадал из-за взрыва петарды перед его лицом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Семья хотела устроить небольшое пиротехническое шоу на своем участке, но все пошло не по плану. Мальчик, держа в руках петарду, не успел отойти на безопасное расстояние, и она взорвалась перед его лицом. Родители пострадавшего утверждают, что продавец уверял, будто фейерверк взлетит в воздух, а не взорвется вблизи.
Школьника госпитализировали на машине скорой помощи с серьезным повреждением глазного яблока, потерей слуха на одно ухо и множественными порезами осколками на лице и руках.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске группа подростков запустила салют в туалете торгового центра. В результате залп из петарды попал в лицо одного из них. Прибывшие медики увезли в больницу 16-летнего школьника с травмами.
