Российский школьник едва не лишился глаза из-за фейерверка

31 декабря 2025, 17:46

В Подмосковье снаряд для фейерверка взорвался подростку в лицо

Фото: iStock/Nataliya Rodina

В подмосковном Дмитрове подросток пострадал из-за взрыва петарды перед его лицом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.