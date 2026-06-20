Ребенка сбили на детской площадке в Петербурге

20 июня 2026, 16:41

Водитель сбил ребенка в Петербурге, врезавшись в ограду детской площадки

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в ограждение детской площадки, после чего пострадал ребенок. Инцидент произошел днем в пятницу, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.