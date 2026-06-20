Ребенка сбили на детской площадке в Петербурге
В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в ограждение детской площадки, после чего пострадал ребенок. Инцидент произошел днем в пятницу, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
За рулем Hyundai Santa Fe находился мужчина, который, по его словам, случайно нажал не на ту педаль во время движения во дворе. Машина сначала задела бордюрный камень, а затем врезалась в заборчик игровой зоны, где находился мальчик.
Ребенка с травмами средней степени тяжести госпитализировали. Позже полицейские уточнили, что, согласно предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ведомство проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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