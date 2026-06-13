Иномарка насмерть сбила 15-летнего мотоциклиста в Приморском крае
Прокуратура Красноармейского района взяла на контроль расследование обстоятельств трагического ДТП в селе Рощино (Приморский край), в результате которого погиб 15‑летний водитель мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл вечером 12 июня. Подросток управлял мотоциклом Suzuki Bandit и двигался по улице Ленинской в селе Рощино Красноармейского муниципального округа, когда столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird, за рулём которого находился 52‑летний мужчина.
Полученные подростком травмы оказались несовместимы с жизнью. Медики пытались спасти юношу, но он скончался в машине скорой помощи.
Ранее двойная авария в Венгрии привела к смертельному исходу. Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик, застрявший в пробке из-за другого ДТП.
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