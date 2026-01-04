Ребенка украли у матери из-за подозрений в колдовстве
В Индии новорожденного похитили из больницы в Дели по просьбе его тети, подозревавшей мать ребенка в колдовстве. Об этом сообщает News Karnataka.
Женщина по имени Радха, представившись сотрудницей медучреждения, забрала младенца под предлогом вакцинации. Затем она сказала матери, что кабинет закрыт, и взяла ребенка якобы для взвешивания.
Родительница поняла, что «медработница» не возвращается, и обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что похитительница действовала по просьбе жены дяди ребенка — Суман. После похищения новорожденного передали дочери этой родственницы.
Вскоре младенца нашли в доме женщины и вернули родителям. Во время допроса Суман призналась, что между ней и матерью ребенка был конфликт, а также заявила, что родственница якобы занималась черной магией.
