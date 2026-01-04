Ребенка украли у матери из-за подозрений в колдовстве

04 января 2026, 15:10

В Индии ребенка украла у матери из-за суеверия его тети

Фото: iStock/gorodenkoff

В Индии новорожденного похитили из больницы в Дели по просьбе его тети, подозревавшей мать ребенка в колдовстве. Об этом сообщает News Karnataka.