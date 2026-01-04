Треш-блогершу задержали за секс на могиле своей матери
В Санкт-Петербурге 24-летнюю треш-блогершу и ее парня задержали за секс на Сестрорецком кладбище. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Молодые люди занимались непотребствами на могиле семьи девушки, где захоронены ее мать, бабушка и тетя. Блогерша опубликовала кадры процесса в своем канале, что и стало основанием для задержания.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения. Они выяснили, что фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намеренно осквернили надмогильное сооружение ради создания скандального контента.
Несмотря на удаление постов, материалы уже приобщили к делу. Оба участника инцидента полностью признали вину в содеянном. Теперь им грозит реальное наказание.
