Треш-блогершу задержали за секс на могиле своей матери

04 января 2026, 13:08

В Петербурге задержали треш-блогершу, осквернившую могилу своей матери

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Санкт-Петербурге 24-летнюю треш-блогершу и ее парня задержали за секс на Сестрорецком кладбище. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».