Заместителя министра транспорта Подмосковья избили после концерта Ноггано

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Заместителя министра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко избили после концерта Ноггано в подмосковной Барвихе. Об этом сообщает «МК».
По информации телеграм-канала Mash, Минченко госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. Примечательно, что писать заявление на злоумышленников заместитель министра транспорта Подмосковья не стал.
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