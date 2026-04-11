Ребенка засосало в фильтр гидромассажной ванны во время отдыха в отеле с родителями
В Италии ребенок утонул после того, как его засосало в фильтр гидромассажной ванны. Об этом сообщает The Sun.
Трагедия произошла в престижном отеле Duca di Montefeltro в Пеннабилли 5 апреля утром. В отеле находился 12-летний Маттео Брандимарти с родителями. Во время работы гидромассажной ванны его ногу затянуло в фильтр, и мальчик оказался под водой.
Прошло около пяти минут, прежде чем сотрудники отеля, охваченные паникой, смогли отключить насос. Врачи немедленно провели ребенку сердечно-легочную реанимацию. Однако Маттео, срочно доставленного в больницу на вертолете, удалось лишь стабилизировать, но его состояние оставалось критическим. По данным местных СМИ, семья мальчика рассматривает возможность отключения аппаратов жизнеобеспечения.
