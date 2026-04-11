Итальянского актера госпитализировали в Москве

11 апреля 2026, 18:17

Итальянского актера Клаудио де Мальо увезли в больницу с инсультом из ГИТИСа

Итальянского актера Клаудио де Мальо госпитализировали прямо из здания ГИТИСа в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на неназванный источник.





По его информации, де Мальо проводил в институте мастер-классы, когда у него резко ухудшилось самочувствие. Предварительно, у артиста случился инсульт.

«В настоящее время актеру оказывают необходимую помощь. Подробности его состояния не уточняются», — отмечает издание.