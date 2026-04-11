В Северной Осетии двое погибли и шестеро пострадали в тройном ДТП

11 апреля 2026, 17:42

Фото: МВД по РСО-Алания

В Северной Осетии два человека погибли, ещё шесть пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает региональное МВД.





По информации министерства, 11 апреля в 13:00 мск на трассе Владикавказ — Алагир столкнулись три машины: Suzuki Jimny, «Волга» и ВАЗ-2107. Водитель иномарки протаранил «Волгу», после чего её отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «семёркой».

«В результате ДТП водитель «семёрки» и пассажирка «Волги» скончались на месте до приезда скорой помощи», — уточнили в министерстве.



