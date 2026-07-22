Ребенка засосало в слив бассейна в фитнес-клубе
В Китае 11-летний мальчик погиб после того, как его засосало в сливное отверстие бассейна. Об этом сообщает издание Mothership.
Трагедия произошла 6 июля в одном из фитнес-клубов города Гаобэйдянь провинции Хэбэй. Ребенок купался в бассейне, когда его руку затянуло в слив на глубине 80 сантиметров. Мальчика с силой прижало ко дну, а его голова оказалась ниже уровня воды. В помещении не было спасателей — единственная сотрудница смотрела в телефон и не следила за детьми.
Тонущего ребенка заметил сверстник примерно через три минуты и начал звать на помощь. Мать пострадавшего и тренер по плаванию прыгнули в воду и попытались вытащить его, но мощный насос не позволял этого сделать. Тогда последний подбежал к электрощиту и отключил насос, после чего ребенка удалось вытащить.
Мальчика срочно доставили в больницу. Врачи больше часа боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Отец написал заявление на фитнес-клуб. Полиция возбудила уголовное дело, заведение закрыли на время расследования.
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