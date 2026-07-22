Ребенка засосало в слив бассейна в фитнес-клубе

22 июля 2026, 18:58

В Китае слив бассейна в фитнес-клубе убил 11-летнего мальчика

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Китае 11-летний мальчик погиб после того, как его засосало в сливное отверстие бассейна. Об этом сообщает издание Mothership.