Ребёнку оторвало кисть при обстреле Белгорода

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При обстреле Белгорода со стороны ВСУ 14-летнему мальчику оторвало кисть руки, также пострадали две женщины. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, пострадавший мальчик вместе с мамой находился на парковке недалеко от школы. В это время рядом разорвался снаряд. Подростку оторвало кисть руки, также он получил осколочное ранение. Сейчас им уже занимаются врачи.
Кроме того, пострадали еще две женщины. Они госпитализированы. Об их состоянии информации нет.
Также уточняется, что поражающие элементы попали на детскую площадку.
Официально данную информацию ещё не подтвердили ни местные власти, ни Минобороны России.
Ранее в оборонном ведомстве России рассказали, что система противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбила девять снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской стороной.
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Кроме того, пострадали еще две женщины. Они госпитализированы. Об их состоянии информации нет.
Официально данную информацию ещё не подтвердили ни местные власти, ни Минобороны России.
Ранее в оборонном ведомстве России рассказали, что система противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбила девять снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской стороной.
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Элина Позднякова