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Ребёнку оторвало кисть при обстреле Белгорода

19 марта 2024, 11:38
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ 14-летнему мальчику оторвало кисть руки, также пострадали две женщины. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, пострадавший мальчик вместе с мамой находился на парковке недалеко от школы. В это время рядом разорвался снаряд. Подростку оторвало кисть руки, также он получил осколочное ранение. Сейчас им уже занимаются врачи.

Кроме того, пострадали еще две женщины. Они госпитализированы. Об их состоянии информации нет.


Также уточняется, что поражающие элементы попали на детскую площадку.

Официально данную информацию ещё не подтвердили ни местные власти, ни Минобороны России.

Ранее в оборонном ведомстве России рассказали, что система противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбила девять снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской стороной.

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В Красногорске задержали сатаниста, подозреваемого в изнасиловании школьницы
19 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В подмосковном Красногорске задержали сатаниста, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, об этом сообщает РИА Новости.
«В подмосковном Красногорске задержан сатанист и сторонник нацистской идеологии, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки», — сообщили в агентстве.

Уточняется, что подозреваемый неоднократно нападал на случайных прохожих на улице.

Мужчина вёл аккаунт в социальных сетях, в котором публиковал материал о язычестве и сатанизме, а также восхвалял Адольфа Гитлера. Как пишет РИА, известны и случаи, когда подозреваемый в изнасиловании угрожал расправой людям, которые как-то обидели его в интернете.

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Стало известно, откуда ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО Vampire
ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО Vampire из Волоховки Харьковской области
19 марта 2024, 11:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украинская сторона вела обстрел Белгорода из села Волоховка Харьковской области. Именно там, по информации Mash, была размещена РСЗО Vampire.
Напомним, при обстреле Белгорода со стороны ВСУ 14-летнему мальчику оторвало кисть руки. Ребёнок вместе с мамой находился на парковке недалеко от школы. В это время рядом разорвался снаряд. Подростку оторвало кисть руки, также он получил осколочное ранение. Кроме того, пострадали две женщины.

Согласно сообщению, пострадавшего мальчика отвезли в детскую областную больницу. Врачи уже оперируют его. Других пострадавших отправили в городскую больницу № 2. Сейчас всех осматривают врачи и оказывают помощь.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что система противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбила девять снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской стороной.

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Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий
19 марта 2024, 11:38

Фото: iStock/Yingko

Исполняющая обязанности мэра Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий, передает СУСК РФ по Иркутской области.
Сообщается, что против задержанной возбуждено уголовное дело. По данным источника, вице-мэр с 2019 по 2021 годы начисляла подчиненным завышенные премии, часть которых они передавали ей же.

Силовиков также интересует деятельность злоумышленницы в период работы бывшего мэра Тулуна Юрия Карих, который находится в СИЗО. В настоящее время сотрудники СК РФ опрашивают свидетелей. Задержание происходило при участии сотрудников Росгвардии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали главу администрации Троицка Александра Виноградова по подозрению в коррупции. Примечательно, что силовики также задержали человека, который мог дать главе взятку.

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Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолёта и скончался
Пассажир самолёта «Уральских авиалиний» почувствовал недомогание и не выжил
19 марта 2024, 11:33

Фото: iStock/ViktorCap

Пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» почувствовал недомогание на борту самолёта и скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что ситуация произошла на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Куляб (Таджикистан) вечерним рейсом, 18 марта. На находилось 92 пассажира, одному из которых стало плохо.

Члены экипажа начали оказывать мужчине первую помощь, однако самочувствие лишь ухудшилось. После этого пилот принял решение совершить аварийную посадку в аэродроме Курумоч (Самара).

После приземления пассажира госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Самолёт спустя два часа после посадки отправился в Таджикистан.

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Найдено тело пропавшего 30 декабря чемпиона России по баскетболу среди молодёжи
В красноярском крае нашли тело пропавшего баскетболиста Антона Петухова
19 марта 2024, 11:17

Фото: iStock/Motortion

В Красноярском крае обнаружили тело пропавшего чемпиона России по баскетболу среди молодёжи Антона Петухова. Об этом красноярский поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей» сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Отмечается, тело спортсмена было обнаружено утром 19 марта недалеко от села Частоостровское в Емельяновском районе.

3 января появилась информация об исчерзновении Петухова. 20-летний баскетболист ушёл из дома ночью 30 декабря, после чего больше не объявлялся и не выходил на связь. Затем сообщалось, что спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Петухов вошёл в состав команды «Барнаул» летом 2023 года. До этого, с 2020 года он выступал в составе московского ЦСКА.В 2021 году он стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.

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#спортсмены
#полиция
#баскетбол
#поиски
#красноярский край
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В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров
19 марта 2024, 10:46

Фото: iStock/inewsistock

В Колумбии пропал российский путешественник Владимир Косаров. Он отправился покорять джунгли на границе Южной и Центральной Америки. Косаров не выходит на связь уже несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что последний раз путешественник связывался с друзьями и появлялся в социальных сетях 25 января, когда находился в колумбийском городе Капургана. Из этого места Косаров хотел добраться в Панаму через Дарьенский пробел, территория которого состоит из тропических джунглей и непроходимых болот. Нормальные дороги в этой местности отсутствуют, а труднопроходимые тропинки используют местные племена, курьеры колумбийских наркокартелей и нелегалы из Латинской Америки, которые бегут на север.

Друзья Владимира поделились в беседе с SHOT, что обратились за помощью в российское консульство в Колумбии и уточнили, что настоящая фамилия Владимира — Комаров, Косаров же является псевдонимом.

Ранее сообщалось, что 23-летняя туристка из РФ сообщила, что её похитили в Мексике. Она написала родным, что её взяли в заложники члены местного картеля и потребовали выкуп. В настоящее время судьба заложницы остается неизвестной, девушка не выходит на связь.

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#мчс
#рф
#путешествие
#туризм
#опасность
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В Приамурье следователи возбудили дело из-за обрушения на руднике
СК завел дело после обрушения на амурском руднике, где блокировало шахтеров
19 марта 2024, 10:42

Фото: istock / Akintevs

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения на руднике в Амурской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Возбуждено дело по статье 216 («Нарушение требований безопасности при ведении работ») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время следственная группа осматривает место инцидента, допрашивает ответственных за соблюдение правил безопасности свидетелей, а также изымает документы.

«Проведение комплекса следственных действий осуществляется с учетом необходимости выполнения спасательными службами первоочередных задач по обнаружению и поднятию на поверхность пострадавших», — заявили в СКР.
Обвал горных пород на руднике произошел вечером 18 марта. Изначально сообщалось, что под завалами горной породы на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе могут находиться 15 человек. Губернатор Василий Орлова заявил, что под землёй находится 13 рабочих. В Приамурье введен региональный режим чрезвычайной ситуации.

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В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров

«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине

В Люберцах таксист поругался с охранником из-за шлагбаума и открыл стрельбу
#скр
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#чп
#нарушение
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«Всё было залито кровью»: В Ленобласти водителя такси нашли мёртвым в его машине
В Ленинградской области нашли пропавшее такси с мёртвым водителем внутри
19 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Apriori1

В Ленинградской области обнаружили пропавший автомобиль такси с убитым водителем внутри, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, пропавшее такси нашли в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили, что 64-лтний водитель «Лада Ларгус» был убит в салоне своего автомобиля. Отмечается, что вся машина была залита кровью. Ему нанесли многочисленные удары ножом в области груди, шеи и рук.

Задержать подозреваемого удалось 18 марта. Им оказался 23-летний безработный житель города Сланцы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мотивы преступника пока не раскрыты.

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#убийство
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#водитель
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В Люберцах таксист поругался с охранником из-за шлагбаума и открыл стрельбу
19 марта 2024, 09:13

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Водителя такси, открывшего стрельбу рядом с одним из жилых домов в Люберцах, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, водитель такси подъехал к территории охраняемого дома на улице 3-е Почтовое Отделение и потребовал у охранника на КПП открыть шлагбаум. Охранник отказался, мужчины начали ругаться, и тогда таксист достал пистолет и выстрелил в воздух, после чего уехал», — говорится в сообщении.
Полиция установила личность стрелявшего и задержала его. Им оказался 33-летний уроженец Северного Кавказа, временно проживающий в Москве. В его квартире был обнаружен пистолет.

Против задержанного завели дело по статье «Хулиганство». По решению суда его оставили под стражей.

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