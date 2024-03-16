Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Белгородом

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В селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе со стороны ВСУ. В результате ранены пять человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Из-за взрыва машина загорелась, и пострадали все находившиеся в ней люди: подросток, женщина и трое мужчин. У несовершеннолетнего произошла контузия головного мозга, у женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. У одного из мужчин — проникающее ранение живота и осколочные ранения рук и ног. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.
В ночь на 16 марта сообщалось о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах, а затем на всей территории Белгородской области, а под утро в Грайворонском городском округе.
Также опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области и в Воронежской области. В Курской области сбиты три беспилотника, но никто не пострадал.
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Ювелина Бернст