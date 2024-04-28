Ребенку оторвало ногу в ДТП с мотоциклом в Красноярске

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Десятилетнему мальчику оторвало ногу в аварии с мотоциклом в Красноярске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло на Октябрьском мосту. 40-летний мужчина двигался на мотоцикле Honda с десятилетним мальчиком на пассажирском месте.
Водитель мотоцикла совершил столкновение с автомобилем Mercedes и угодил в отбойник. По данным источника, ребенку оторвало ногу, его доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что водитель и два пассажира погибли в лобовой аварии возле Димитровграда. ДТП произошло около двух часов ночи на дороге Димитровград — Узиково — Тольятти.
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Водитель мотоцикла совершил столкновение с автомобилем Mercedes и угодил в отбойник. По данным источника, ребенку оторвало ногу, его доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что водитель и два пассажира погибли в лобовой аварии возле Димитровграда. ДТП произошло около двух часов ночи на дороге Димитровград — Узиково — Тольятти.
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Екатерина Коршунова