24 июня 2026, 05:07

Фото: istockphoto / feri ferdinan

На старом кладбище в одном из районов Красноярского края стоит скромный деревянный крест. Под выцветшей фотографией покоится шестилетняя девочка. Белая кофточка, тонкие руки и спокойная улыбка на снимке — единственное, что осталось от ребенка, чья жизнь оборвалась в семье приемных родителей. История гибели воспитанницы детского дома потрясла весь регион. Следствие длилось несколько лет, а обстоятельства трагедии до сих пор вызывают острые споры среди местных жителей. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Как две сестры оказались в приемной семье Что произошло в день смерти ребенка В каком состоянии находилась погибшая девочка Почему младшая сестра стала инвалидом Какие версии выдвигала приемная мать Что рассказала единственная свидетельница Этиловый спирт в желудке погибшей Какой приговор вынес суд Почему органы опеки не заметили опасность Что говорили медики Что рассказывали соседи и родственники Версия дочери осуждённой

Как две сестры оказались в приемной семье

Фото: istockphoto / OlenaKlymenok

Что произошло в день смерти ребенка

В каком состоянии находилась погибшая девочка

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Почему младшая сестра стала инвалидом

Какие версии выдвигала приемная мать

Фото: istockphoto / Петр Ткаченко

Что рассказала единственная свидетельница

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«Расследование было сложным, продолжалось три года. И на протяжении всего времени Саша говорила одно и то же. Могла забыть о чем угодно, но не об этом», — сказал руководитель следственного подразделения по Красноярскому краю.

Этиловый спирт в желудке погибшей

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Какой приговор вынес суд

Почему органы опеки не заметили опасность

Фото: istockphoto / Rawpixel

Что говорили медики

Что рассказывали соседи и родственники

«Знаю ее лет 30, еще со школы. Глазки бегают, такая забитая. За всю жизнь не работала ни дня. Занималась только порядком. У нее прям страсть к чистоте! Это уже мания, до часу, до двух ночи ежедневно намывала все кругом. Не дай Бог нарушить Ирин порядок: что-то капнуть, лишнее бросить. И из-за этой чистоты убить невинного ребенка», — говорила одна из местных жительниц.

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Версия дочери осуждённой