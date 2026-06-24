Поила алкоголем, не давала еду и держала на привязи: как приёмная мать в Красноярском крае убила шестилетнего ребенка из-за любви к чистоте
На старом кладбище в одном из районов Красноярского края стоит скромный деревянный крест. Под выцветшей фотографией покоится шестилетняя девочка. Белая кофточка, тонкие руки и спокойная улыбка на снимке — единственное, что осталось от ребенка, чья жизнь оборвалась в семье приемных родителей. История гибели воспитанницы детского дома потрясла весь регион. Следствие длилось несколько лет, а обстоятельства трагедии до сих пор вызывают острые споры среди местных жителей. Подробнее — в материале «Радио 1».
Как две сестры оказались в приемной семьеВсе началось в феврале 2012 года. Супруги Марина и Виктор К. (все имена в тексте изменены) оформили опеку над двумя сестрами — четырехлетней Аней и пятилетней Верой. До этого девочки воспитывались в детском доме.
К тому моменту супругам уже было около сорока лет. Марина занималась домашним хозяйством, Виктор работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Они вырастили собственных детей — сына Дениса и дочь Ольгу, а также помогали воспитывать внучку, которая была ровесницей приемных девочек.
Со стороны семья производила благоприятное впечатление. Вместо спокойной жизни с внуками супруги решили взять на воспитание детей-сирот. Они долго изучали информацию об опеке и в итоге остановили выбор на двух сестрах, которые нуждались в особом внимании.
Оформлять усыновление супруги не стали, ограничившись опекой. Женщина получала выплаты на содержание детей и вознаграждение за исполнение обязанностей опекуна. Почти сразу после появления девочек в доме семья начала масштабный ремонт жилья.
Что произошло в день смерти ребенкаТрагедия случилась 13 сентября. В тот день дома находилась только Марина вместе с приемными дочерьми. Кроме них, в доме работали трое строителей, которые меняли полы.
Через некоторое время произошло несчастье. Руководитель следственного подразделения по Красноярскому краю впоследствии рассказывал, что сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о гибели шестилетней Веры. Тело ребенка обнаружили в помещении бани рядом с жилым домом.
Следователи увидели девочку лежащей на полу возле таза с грязным бельем. Рядом находилась мокрая одежда. Опекунша сразу заявила, что переодела воспитанницу после случившегося. По ее версии, Вера стирала вещи в тазу, поскольку периодически страдала недержанием.
Женщина утверждала, что ребенку внезапно стало плохо, после чего он якобы упал лицом в воду и захлебнулся. Однако уже первые результаты осмотра вызвали множество вопросов.
В каком состоянии находилась погибшая девочкаКогда сотрудники правоохранительных органов увидели тело ребенка, их поразило его состояние. Следствие установило, что после переезда из детского дома обе сестры выглядели вполне здоровыми.
Однако к моменту смерти Вера находилась в крайне истощенном состоянии. На теле девочки обнаружили многочисленные синяки, ссадины, рубцы и повреждения различной давности. На запястьях присутствовали следы, похожие на последствия связывания.
Младшая сестра погибшей также выглядела истощенной и имела множество травм. К тому моменту ребенок уже получил тяжелые последствия другой трагедии.
Почему младшая сестра стала инвалидомОсенью 2012 года Аня находилась одна в помещении, где был открыт вход в подпол. По словам приемной матери, девочка якобы поскользнулась на линолеуме и упал вниз головой. После падения она получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и длительное время находилась в коме.
В дальнейшем врачи признали ее инвалидом. Ребенок утратил дееспособность и нуждался в постоянном уходе. Обстоятельства падения тогда подробно не изучали, поэтому уголовное дело не возбуждали.
Какие версии выдвигала приемная матьВо время расследования женщина категорически отрицала свою причастность к смерти воспитанницы. Сначала она настаивала на версии случайного падения ребенка в таз с водой.
Позднее появилась новая версия. По словам опекунши, девочки часто конфликтовали между собой, и в ходе одной из ссор младшая сестра утопила старшую. Следователи организовали серию экспериментов.
Для проверки первой версии специалисты привлекли ребенка аналогичного возраста, роста и комплекции. Эксперимент показал, что самостоятельно оказаться в тазу при указанных обстоятельствах девочка не могла.
Вторую версию также отвергли эксперты. Они пришли к выводу, что младшая сестра из-за состояния здоровья и особенностей развития физически не смогла бы совершить подобные действия.
Что рассказала единственная свидетельницаНесмотря на возраст и состояние здоровья девочки, следователям пришлось поговорить с единственным очевидцем произошедшего.
Беседу проводили в присутствии психологов. Ребенок рассказал, что во время стирки в баню пришла приемная мать. После этого женщина начала ругать старшую сестру и несколько раз опускала ее голову в таз с водой. По словам девочки, затем сестра перестала двигаться.
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Следствие столкнулось с серьезной проблемой: показания маленького ребенка сами по себе не могли стать основой обвинительного приговора.
«Расследование было сложным, продолжалось три года. И на протяжении всего времени Саша говорила одно и то же. Могла забыть о чем угодно, но не об этом», — сказал руководитель следственного подразделения по Красноярскому краю.Однако специалисты, которые долго работали с Аней, пришли к единому выводу. Они заявили, что ребенок не способен придумать настолько детализированную историю, совпадающую с материалами расследования. Именно эти заключения суд впоследствии принял во внимание.
Этиловый спирт в желудке погибшейВо время экспертиз специалисты обнаружили еще одну странную деталь. В желудке погибшей девочки нашли этиловый спирт. При этом семья характеризовалась как непьющая. Соседи утверждали, что никогда не видели супругов пьяными, а продавцы местных магазинов утвержади, что семья не покупала у них алкоголь.
Следствие допустило, что ребенку могли давать спиртное, чтобы сделать его более послушным. Во время дальнейшего расследования правоохранители узнали о том, что девочек могли запирать в хозяйственных постройках на привязи. После осмотра младшей сестры дополнительно возбудили дело об истязании.
Какой приговор вынес судРасследование продолжалось почти три года. Многие жители района начали сомневаться, что дело когда-либо дойдет до суда. По словам следователей, обвиняемая сохраняла спокойствие и даже обращалась в органы опеки с просьбой вернуть ей младшую девочку.
Однако в октябре 2016 года районный суд признал Марину К. виновной. Суд назначил женщине наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита подала апелляционную жалобу и настаивала на оправдании подсудимой, однако вышестоящий суд оставил приговор без изменений.
Почему органы опеки не заметили опасностьПосле вынесения приговора многие задавались вопросом: как трагедия могла произойти в семье, которую долгое время считали образцовой. Сотрудница органов опеки, курировавшая семью, рассказывала, что регулярно посещала дом. По её словам, жалоб на супругов не поступало ни от соседей, ни от местной администрации.
Во время визитов она видела чистый дом, большое количество детских игрушек, книг, развивающих материалов и аккуратно одетых детей. Иногда специалист замечала синяки у девочек и интересовалась их происхождением. Дети объясняли повреждения играми и ссорами между собой.
Оснований для немедленного изъятия несовершеннолетних тогда не нашли. Позже сотрудница признавалась, что до сих пор испытывает чувство вины и задаётся вопросом, могла ли она предотвратить трагедию.
Что говорили медикиМестный медицинский работник также рассказывал, что попасть в дом было непросто. По её словам, приёмная мать часто не открывала дверь во время профилактических посещений.
Особое беспокойство у медика вызывало состояние одной из девочек. У ребёнка неоднократно появлялись серьёзные кожные заболевания и повреждения, однако опекунша не спешила показывать девочку профильным специалистам.
Что рассказывали соседи и родственникиПосле завершения суда многие жители населённого пункта начали вспоминать обстоятельства жизни семьи. Соседи утверждали, что хозяйка дома болезненно относилась к чистоте. По их словам, она могла часами заниматься уборкой и крайне негативно реагировала на любой беспорядок. Они утверждали, что приемные дети могли часто мешать женщине держать дом в порядке.
«Знаю ее лет 30, еще со школы. Глазки бегают, такая забитая. За всю жизнь не работала ни дня. Занималась только порядком. У нее прям страсть к чистоте! Это уже мания, до часу, до двух ночи ежедневно намывала все кругом. Не дай Бог нарушить Ирин порядок: что-то капнуть, лишнее бросить. И из-за этой чистоты убить невинного ребенка», — говорила одна из местных жительниц.Она также добавила, что приемная мать даже не кормила своих подопечных, из-за того, что они неаккуратно ели. Соседка отметила, что не понимает, для чего Марина взяла девочек под опеку.
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Некоторые родственники также говорили о её чрезмерной строгости и замкнутости. Они утверждли, что она сурово воспитывала своих детей и даже мужу не давала свободу. При этом ни соседи, ни родня не смогли привести убедительных доказательств происходящего в доме до начала расследования. Большинство их оценок появились уже после возбуждения уголовного дела.
Версия дочери осуждённойЕдинственным человеком, который продолжал защищать женщину, оставалась её взрослая дочь Ольга. Она неоднократно заявляла, что не верит в виновность матери.
По её словам, в день трагедии все остальные члены семьи находились на работе. Мать рассказывала, что разняла очередную детскую ссору и временно оставила девочек в разных помещениях. Когда женщина вернулась, младшая сестра сообщила, что Вера уснула возле таза.
Марина вспоминала, что после происшествия родственники пытались помочь ребёнку до приезда медиков. Она также подчёркивала, что мать долго добивалась права взять детей под опеку, занималась их развитием, покупала одежду и учебные материалы, а после тяжёлой травмы Ани практически жила рядом с ней в больнице.
По мнению Ольги, если бы девочка действительно стала свидетелем убийства сестры, она боялась бы приёмную мать. Однако после изъятия из семьи ребёнок продолжал тянуться к женщине и просил не разлучать их.
Дочь Марины утверждала, что так и не получила ответа на вопрос, что именно произошло в тот сентябрьский день. Несмотря на судебный приговор, она до сих пор уверена, что её мать не причастна к гибели Веры.