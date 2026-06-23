Таксист изнасиловал девочку и, расправившись, бросил на обочине дороги

23 июня 2026, 13:36

В Индии таксист изнасиловал 11-летнюю девочку и бросил на обочине дороги

Фото: iStock/Motortion

Водителя такси задержали за изнасилование и убийство ребенка в Индии. Об этом информирует Jaihin Janab со ссылкой на местную полицию.