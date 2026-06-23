Таксист изнасиловал девочку и, расправившись, бросил на обочине дороги
Водителя такси задержали за изнасилование и убийство ребенка в Индии. Об этом информирует Jaihin Janab со ссылкой на местную полицию.
Согласно информации правоохранительных органов, семья 11-летней девочки, столкнувшись с финансовыми трудностями, была вынуждена покинуть арендованное жилье и жить на улице. В то время как родители и четверо детей спали на тротуаре, их заметил таксист.
Воспользовавшись ситуацией, водитель такси похитил девочку. Впоследствии он совершил над ней насильственные действия сексуального характера и затем убил.
Когда родители обнаружили пропажу дочери, они незамедлительно обратились в полицию. Правоохранители изучили записи с множества камер видеонаблюдения и через несколько часов задержали 25-летнего жителя местного района.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, включая обвинения в сексуальном преступлении. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что после убийства оставил тело девочки на дороге. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом, однако конкретные детали не разглашаются.
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