Ребенок с мужчиной погибли при падении дерева на пляже в Подмосковье

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В подмосковном Щёлково ребенок и мужчина погибли при падении дерева во время грозы
«На пляже в Щелковском городском парке из-за непогоды дерево упало и насмерть придавило мужчину с ребенком. Сейчас там работают следователи, полицейские и скорая помощь», — сообщил представитель МЧС, пишет РИА Новости.Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала, что в Щелкове начата доследственная проверка. По ее словам, погибли местный житель и его 9-летний внук.
По предварительным данным, они возвращались с пляжа через парк и во время сильного ветра с дождем укрылись под деревом. В какой-то момент часть дерева упала на них, причинив смертельные травмы.
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