Фото: istockphoto/aga7ta
Пенсионерку придавило насмерть упавшее дерево в Копейске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных за предоставление услуг по своевременной вырубке деревьев лиц, принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.
Несчастье произошло с 72-летней женщиной на улице Грибоедова во время шквалистого ветра, она скончалась на месте.
Недавно похожий инцидент произошел под Калининградом в Черняховке, где дерево упало на велосипед-коляску с двухлетним ребенком, когда он был на тротуаре с мамой. Малыша госпитализировали. В пресс-службе Следственного комитета сообщали об организации доследственной проверки.
Читайте также:
На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео
В лесничестве «Русский лес» обнаружили удивительное дерево
В Подмосковье выбрали лучшее дерево региона
Никита Кротов