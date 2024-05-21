Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком

Фото: istockphoto/marnag
В Черняховске под Калининградом дерево упало на велосипед-коляску с двухлетним ребенком.
Малыш госпитализирован с травмами, сообщает РИА Новости. Тяжесть повреждений не уточняется.
Следком и прокуратура начали доследственную проверку. Инцидент произошел на улице Калининградской, когда ребенок был на тротуаре с матерью. Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Читайте также:
На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео
В Новокузнецке упавшее на автомобиль дерево убило двух человек - видео
На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой
«Проводится проверка в Черняховском межрайонном следственном отделе СУСК по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения на него дерева. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе Следственного комитета.
Следком и прокуратура начали доследственную проверку. Инцидент произошел на улице Калининградской, когда ребенок был на тротуаре с матерью. Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Читайте также:
На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео
В Новокузнецке упавшее на автомобиль дерево убило двух человек - видео
На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой
Артем Кузьмин