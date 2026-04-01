Ребенок надышался газом из баллончика и умер
В городе Вихоревка Братского района Иркутской области произошла еще одна смертельная трагедия, связанная с вдыханием газа из туристических баллончиков. Об этом пишет Mash.
Жертвой стал 12-летний школьник. По предварительным данным, компания подростков находилась в машине, где один из них нюхал газ. Ребенок потерял сознание, и спасти его прибывшим врачам скорой помощи не удалось.
Следователи возбудили уголовное дело. Cейчас они выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают, кто именно передал умершему опасный баллончик.
Отмечается, что это уже не первая подобная смерть в районе. Две недели назад в садоводческом товариществе «Чистый» в Братске от аналогичного отравления скончался 15-летний парень, который отдыхал на даче с друзьями.
