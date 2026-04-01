Молодой москвич оригинально проехался в метро и поплатился
21-летнего жителя столицы задержали за проезд на сцепке вагона в метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как москвич цепляется за последний вагон поезда. Таким образом он проехал от станции «Курская» Арбатско-Покровской линии до «Площади Революции», после чего скрылся. Сам молодой человек признался, что прокатился таким способом уже четыре раза.
Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на девять суток. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что москвич «случайно» схватил женщину в метро за ягодицы и попал под статью.
