Трагическое ДТП в Татарстане: два ребёнка погибли при столкновении автомобилей
Вчера, 10 августа, в 21:10 на автодороге Казань — Ульяновск, в районе села Шонгуты (Апастовский район, Татарстан), произошло смертельное ДТП.
По данным ГИБДД республики, 42-летний водитель Hyundai Solaris при попытке обгона справа выехал на обочину. При возвращении на свою полосу он потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Honda Civic. От удара Honda развернуло, после чего в неё врезалась попутная «Лада».
В результате аварии погибли двое детей 11 и 12 лет, находившихся в Honda Civic. Водитель и пассажир Honda, а также водитель Hyundai получили травмы разной степени тяжести.
Прокуратура Татарстана подтвердила гибель несовершеннолетних. По факту ДТП сотрудники ведомства начали проверку.
