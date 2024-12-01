Baza: в Екатеринбурге происходит крупный пожар

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Крупный пожар происходит в Екатеринбурге, информирует Baza. Предварительно известно, что возгорание произошло в цеху по производству полистирола. Площадь пожара составляет полторы тысячи «квадратов». Информации о пострадавших не поступало, на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось о тушении пожара на промышленном объекте в ростовском регионе. Уточнялось, что ликвидацией возгорания занималось более ста человек и свыше 30 единиц техники.
Кроме того, недавно горело производственное здание с лакокрасочной продукцией в Башкирии. В МЧС уточняли, что к тушению пожара привлекли более 40 человек и свыше десяти единиц техники.
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Никита Кротов