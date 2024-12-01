Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в селе Башкирии — МЧС

Фото: istockphoto/photovs
Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в башкирском селе Краснохолмский, проинформировали в МЧС России. Спасатели уточнили, что трагедия произошла в двухэтажном многоквартирном доме. Пламя на площади 900 «квадратов» сейчас ликвидируют.
В ведомстве пояснили, что в квартире на первом этаже, где все произошло, были трое детей и беременная женщина. Когда сработала сигнализация, они собрались и вышли. Вместе с тем в квартире второго этажа была женщина и трое детей. На улицу она успела вывести лишь двоих.
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге локализовали пожар в цехе по производству полистирола.
Читайте также:
Смертельное ДТП произошло в Новой Москве
Subaru разорвало на части в Новосибирске — видео
Петербурженке ампутировали ноги после того, как по ним проехал самосвал
«К сожалению, четырехлетний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины», — сказано в публикации ведомства в Telegram.
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге локализовали пожар в цехе по производству полистирола.
Читайте также:
Смертельное ДТП произошло в Новой Москве
Subaru разорвало на части в Новосибирске — видео
Петербурженке ампутировали ноги после того, как по ним проехал самосвал
Никита Кротов