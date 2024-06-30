Ребенок погиб в результате пожара в частном доме в Луганске

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Восьмилетний мальчик, проживавший в Луганске, погиб при пожаре в частном доме, передает Telegram-канал МЧС России.
Пожар произошел в частном доме на улице Ладожская, где проживала семья из восьми человек, в том числе шестеро детей. Соседи, заметившие огонь, оповестили спасателей МЧС. Прибыв на место происшествия, сотрудники ведомства обнаружили тела детей в дверном проеме.
Огонь распространился на 100 квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 21 специалист и четыре единицы техники.
Ранее пять человек погибли в результате пожара в общежитии в Балашихе. Огонь охватил здание на Керамической улице, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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Огонь распространился на 100 квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 21 специалист и четыре единицы техники.
Ранее пять человек погибли в результате пожара в общежитии в Балашихе. Огонь охватил здание на Керамической улице, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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Пять человек погибли в ходе пожара в общежитии в Подмосковье
Александр Климов