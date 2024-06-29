В Москве произошел пожар в жилом доме

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На Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное произошел пожар в жилом доме. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, огонь охватил квартиру на девятом этаже 16-этажного дома. По словам очевидцев, из дома выбегают люди.
Находился ли кто-то в квартире, где произошло возгорание, неизвестно. Пожарные пока не могут пробраться в квартиру из-за густого дыма на этаже.
Данные о пострадавших выясняются.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. Пожар произошел в здании на Керамической улице. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.
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Находился ли кто-то в квартире, где произошло возгорание, неизвестно. Пожарные пока не могут пробраться в квартиру из-за густого дыма на этаже.
Данные о пострадавших выясняются.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. Пожар произошел в здании на Керамической улице. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.
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Екатерина Коршунова