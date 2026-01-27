Жителя Курганской области будут судить за бросок гранаты в бар из-за обиды
В Курганской области перед судом предстанет 40-летний местный житель за нападение на бар с применением гранаты. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России.
По версии следствия, инцидент произошёл в конце августа 2025 года. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другим посетителем бара. После вмешательства владельца заведения, который потребовал прекратить конфликт, фигурант решил отомстить.
Как установили правоохранители, дома у мужчины хранилась граната, ранее подаренная ему знакомым. Он вернулся с ней в бар и бросил боеприпас за барную стойку, предварительно выдернув чеку. В результате взрыва получили повреждения барная стойка, холодильники-витрины, акустические колонки и другое имущество заведения. О пострадавших не сообщается.
Мужчине предъявили обвинения по статьям о незаконном хранении взрывных устройств, хулиганстве, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
