Россиянка притворилась тяжелобольной и развела знакомую на 2,4 млн руб

17 февраля 2026, 18:45

Жительница Кубани развела знакомую на оплату несуществующего лечения

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Краснодарском крае перед судом окажется 33-летняя жительница Туапсинского района. По версии следствия, она выманила у знакомой свыше 2,4 млн рублей, выдавая себя за тяжелобольную. Об этом сообщили в УМВД Новороссийска.