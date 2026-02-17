Россиянка притворилась тяжелобольной и развела знакомую на 2,4 млн руб
В Краснодарском крае перед судом окажется 33-летняя жительница Туапсинского района. По версии следствия, она выманила у знакомой свыше 2,4 млн рублей, выдавая себя за тяжелобольную. Об этом сообщили в УМВД Новороссийска.
Как установили правоохранители, в течение года женщина вела переписку с приятельницей и просила деньги в долг на срочное и дорогостоящее лечение. Чтобы убедить собеседницу, она отправляла изображения больничных палат и лекарств, скачанные из интернета.
Поверив рассказам, потерпевшая перевела более 2,4 млн рублей, но обратно средства не получила и обратилась в полицию. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд, обвиняемой может грозить до десяти лет лишения свободы.
