Стало известно состояние ребенка, пострадавшего при взрыве в Севастополе
Одна из пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Севастополе девочек находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению в социальной политике и поддержки семьи Александр Кулагин.
По его словам, которые передает РИА Новости, сейчас за жизнь 14-летней пациентки борются врачи. Еще два человека, получившие травмы в результате происшествия, уже покинули медицинские учреждения после оказания необходимой помощи.
Напомним, после взрыва и обрушения многоэтажки в Севастополе погибла хозяйка квартиры, а ее сын пропал без вести. Всего госпитализировали 12 человек, включая троих детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
