Ребенок увяз в трясине посреди дороги в Амурской области
В Амурской области ребенок едва не утонул в грязи во время прогулки возле дома. Дорога, по которой ходил мальчик, превратилась в болото, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Ребенок провалился в трясину по пояс и не мог выбраться самостоятельно. Происходящее заметили соседи и бросились ему на помощь. Однако даже взрослому мужчине пришлось приложить усилия, чтобы вытащить школьника из западни.
По словам местных жителей, они неоднократно просили администрацию города отремонтировать дорогу, но обращения результатов не дали. Автомобилисты здесь постоянно попадают в грязевую ловушку, а машины подолгу вязнут в лужах.
Ранее сообщалось, что шестилетнего мальчика засосало в трубу во время слива воды из фонтана на юге Москвы. После спасения его передали медикам.
