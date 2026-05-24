В Светлограде сотрудница супермаркета жестоко убила бездомных котят
В Светлограде Ставропольского края сотрудница сетевого магазина свернула шеи и переломала позвоночники бездомным котятам. Об этом сообщается в телеграм-канале приюта для животных «Лучший друг».
Инцидент произошел вечером 21 мая на Выставочной площади. По имеющейся информации, неизвестные оставили у входа в супермаркет коробку с котятами и пакет молока. Прохожая сфотографировала животных и передала сведения волонтерам. Когда за котятами приехала женщина, они уже были мертвы.
Зоозащитники уверены, что с животными расправилась одна из сотрудниц магазина. Они пришли к ней для разговора, однако та заявила, что лишь избавила котят от мучений, посчитав, что они все равно не выживут, и просила оставить ситуацию без последствий.
Активисты требуют уволить женщину и привлечь ее к ответственности по закону. Полиция уже проводит проверку.
