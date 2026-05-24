Массовое ДТП с 11 машинами и двумя фурами произошло в Подмосковье

24 мая 2026, 18:20

Фото: телеграм/@gku_mo_mosoblpojspas

В Московской области на 43-м километре Ярославского шоссе вблизи поселка Лесной городского округа Пушкино столкнулись 13 автомобилей. Среди участников аварии — две фуры и 11 легковых машин, сообщили в «Мособлпожспас». На месте происшествия работают спасатели.





Ранее массовая авария произошла в центре Петрозаводска на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской. По данным Telegram-канала «Daily Карелия», один из водителей на большой скорости протаранил поворачивавший автомобиль, после чего по инерции врезался еще в несколько машин. Всего в ДТП участвовало пять транспортных средств.



Опубликованные кадры с камеры наружного наблюдения запечатлели момент столкновения. На видео видны разлетающиеся в стороны обломки, достигающие тротуара.



К месту аварии прибыли несколько бригад скорой помощи. По предварительным данным, пострадал один человек.



