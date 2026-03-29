Ребенок выпал из окна третьего этажа в Петербурге
В Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на улице Космонавтов. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительной информации, перед падением ребенок крутился на подоконнике и пытался дразнить прохожих. В какой‑то момент он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и мальчик упал во двор жилого дома.
На место происшествия оперативно прибыли медики. Они оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его. Согласно полученным сведениям, ребенок получил травмы ног.
Сейчас правоохранительные органы и ответственные службы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, проверяется, находился ли школьник под присмотром взрослых в момент инцидента.
