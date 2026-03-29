Житель Белгородской области пытался потушить автомобиль и погиб от взрыва
Жертвой террористической атаки ВСУ на Белгородскую область стал местный житель. Об этом в соцсетях рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Согласно полученной информации, в городе Грайворон после удара FPV-беспилотника загорелся автомобиль. Очевидцы пытались потушить пожар, однако в этот момент произошла повторная детонация БПЛА. В результате взрыва один из мужчин погиб на месте.
Ранее серия взрывов прогремела в окрестностях Брянска. Как сообщили местные жители, в небе над городом видны яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО. Перед этим мы писали о повторном взрыве на складе противодронных систем Украины в Дубае.
