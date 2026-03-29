Власти Чечни начали эвакуацию поселка Кундухово из-за подтопления

29 марта 2026, 00:58

В Чечне эвакуируют поселок из-за наводнения

В Гудермесском муниципальном районе Чечни идет эвакуация жителей поселка Кундухово. Населенный пункт оказался частично под водой после того, как река Гумс вышла из берегов, сообщила администрация.