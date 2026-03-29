Власти Чечни начали эвакуацию поселка Кундухово из-за подтопления
В Гудермесском муниципальном районе Чечни идет эвакуация жителей поселка Кундухово. Населенный пункт оказался частично под водой после того, как река Гумс вышла из берегов, сообщила администрация.
На месте происшествия работают глава Гудермесского района, руководство полиции и сотрудники экстренных служб. Жителям оказывают всю необходимую помощь. Эвакуированных заселяют в пункты временного размещения, которые организованы на базе местных школ и спорткомплекса.
Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями. Из‑за сильных дождей в регионе местные власти ранее ввели режим повышенной готовности. В городах Аргун и Гудермес затопило дома и дороги. Кроме того, повреждения получили два моста.
Ранее появилась информация о частичном восстановлении подачи электроэнергии абонентам в Дагестане. Свет пропадал после наводнения.
