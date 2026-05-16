Дети выпали из окна в Подмосковье

16 мая 2026, 16:27

Двоих детей оставили без присмотра в Орехово-Зуево, и они выпали из окна

В подмосковном Орехово-Зуево двое детей, предположительно, выпали из окна лоджии на втором этаже жилого дома. Соседи услышали громкий плач и сразу вызвали скорую помощь, пишет РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев.