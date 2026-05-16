Дети выпали из окна в Подмосковье
В подмосковном Орехово-Зуево двое детей, предположительно, выпали из окна лоджии на втором этаже жилого дома. Соседи услышали громкий плач и сразу вызвали скорую помощь, пишет РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев.
В результате происшествия пострадали четырёхлетняя девочка и шестилетний мальчик. Их госпитализировали с травмами шеи и рук.
По словам жильцов дома, родители нередко оставляют малолетних детей без присмотра. Соседи отмечают, что в семье уже были случаи, когда дети едва не устроили пожар. Мать увлекается спортом, а отец в тот момент находился на даче.
Ранее в Якутии малолетний ребёнок выпал из окна квартиры. Об этом стало известно 10 мая.
