Ребёнка с аутизмом без верхней одежды нашли в Ленобласти

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В Ленобласти на железнодорожной платформе нашли мальчика-инвалида, находящегося в розыске.
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Все случилось на платформе Семрино. Несовершеннолетнего обнаружил машинист.
Мальчика сразу же передали полиции. Позже выяснилось, что 12-летний подросток страдает аутизмом. На тот момент он уже был в розыске.
Незадолго до этого в Алтайском крае пропала девочка. Ее нашли спящей в одной из торговых точек села. Работники нашли девочку утром во время открытия магазина.
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Мальчика сразу же передали полиции. Позже выяснилось, что 12-летний подросток страдает аутизмом. На тот момент он уже был в розыске.
Незадолго до этого в Алтайском крае пропала девочка. Ее нашли спящей в одной из торговых точек села. Работники нашли девочку утром во время открытия магазина.
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Алёна Самарева