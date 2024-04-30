В Петербурге мужчина открыл огонь по семейной паре

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В одном из районов Санкт-Петербурга, в Красном Селе, произошла стрельба, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Мужчина, с которым пожилая пара вступила в конфликт, выстрелил в их сторону не менее двух раз.
Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Лермонтова. Сначала 62-летняя женщина и ее муж поссорились с этим мужчиной на улице, после чего он угрожал им. Позднее он вернулся в свою квартиру и из окна открыл огонь из пневматического ружья.
Информация о последствиях стрельбы и задержании мужчины не приводится.
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Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Лермонтова. Сначала 62-летняя женщина и ее муж поссорились с этим мужчиной на улице, после чего он угрожал им. Позднее он вернулся в свою квартиру и из окна открыл огонь из пневматического ружья.
Информация о последствиях стрельбы и задержании мужчины не приводится.
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Артем Кузьмин