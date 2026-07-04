Ребёнка унесло течением во время рыбалки в Астраханской области
В Красноярском муниципальном округе спасатели ищут мальчика, которого унесло течением реки во время рыбалки. Об этом сообщили в канале «МЧС Астраханской области» на платформе MAX.
Инцидент произошёл на реке Бузан. Согласно материалу, группа подростков отправилась на рыбалку, и один из ребят решил искупаться. Сильное течение подхватило ребёнка и унесло от друзей. Очевидцы попытались спасти тонущего, однако все попытки оказались тщетными. Предварительно, мальчик утонул.
В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы. В Следственном комитете по региону уточнили, что проводится проверка по факту случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.
Специалисты напомнили, что оставлять детей одних у водоёмов крайне неосмотрительно. Взрослым рекомендуется объяснять несовершеннолетним, чем опасно неосторожное поведение на воде, и заранее продумывать, как ребёнок проведёт свободное время. В конечном счёте, именно родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей.
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