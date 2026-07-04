Ребёнка унесло течением во время рыбалки в Астраханской области

04 июля 2026, 23:25

В Астраханской области ищут мальчика, которого унесло течением во время рыбалки

Фото: канал в MAX «Астраханский следком»/@id3015092560_gos

В Красноярском муниципальном округе спасатели ищут мальчика, которого унесло течением реки во время рыбалки. Об этом сообщили в канале «МЧС Астраханской области» на платформе MAX.