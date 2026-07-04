В Тверской области машина врезалась в забор, погибли три человека
В Тверской области легковой автомобиль врезался в металлический забор. Как сообщает региональная прокуратура, авария унесла жизни трёх человек.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 июля в посёлке Южный. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением на прямом участке дороги, машина сместилась вправо, выехала за пределы проезжей части и зацепила металлическую конструкцию ограждения.
Удар пришёлся на переднюю часть кузова. В результате столкновения шофёр и два его пассажира, которые находились в салоне, получили тяжёлые травмы. Спасти их не удалось — все трое скончались на месте до прибытия скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Они устанавливают точные обстоятельства случившегося. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям участников дорожного движения и состоянию дорожного покрытия на этом участке.
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