СМИ сообщили о массовой драке со стрельбой в Подмосковье
В Ленинском городском округе Московской области произошел конфликт с участием нескольких человек, в ходе которого слышались выстрелы. Об этом сообщил «Российской газете» информированный источник.
Инцидент случился на Лесной улице в микрорайоне Боброво, недалеко от жилого квартала. По предварительным данным, участниками потасовки стали не менее пяти человек. Во время происшествия один из участников, как утверждается, достал нож.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. В пресс-службе ГУ МВД России по региону на момент публикации официальных комментариев по указанному факту не предоставили.
Ранее массовая драка произошла на выпускном с участием полицейских, выпускников и родителей. Подробности в нашем материале.
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